Bombeiros angariam donativos para salvar cadela atropelada

Os Bombeiros Voluntários de Santa Marta de Penaguião estão a promover uma campanha de angariação de donativos para pagar os tratamentos da cadela Lady, que vive no quartel e que foi atropelada no início do mês.

O prognóstico inicial era reservado, mas os "amigos" da Lady acreditaram que podia recuperar e, apesar do elevado custo dos tratamentos, recusaram "adormecê-la".

A cadela correu o risco de perder uma das patas traseiras na sequência do atropelamento, mas as duas cirurgias a que foi submetida correram bem e está a recuperar na totalidade.

"Ainda falta um pouco para voltar para casa. Já tirei os pontos da operação à minha bacia e as minha feridas estão a cicatrizar muito bem", escreveu a corporação na sua página de Facebook, em nome da Lady, a dar conta da sua evolução médica.

A cadela foi adotada ainda em bebé pela corporação, que a tratam como "Bombeirinha", e são muitas as pessoas que lhe dão comida.

A corporação já conseguiu recolher parte dos cerca de 1800 euros necessários para pagar as despesas do hospital veterinário, onde a Lady se encontra internada, há cerca de duas semanas. No entanto, ainda falta uma parte da verba necessária pagar a totalidade da despesa. Para mais informações, pode consultar a página de Facebook "Bombeiros Voluntários de Santa Marta de Penaguião" ou usar o mail ladyabombeirinha@sapo.pt.