Circulação deverá ficar normalizada quarta-feira na linha do Douro

A Infraestruturas de Portugal (IP) prevê que a circulação na linha do Douro seja normalizada na quarta-feira, depois de ter sido interrompida esta terça-feira entre a Régua e o Pinhão devido ao descarrilamento parcial de um comboio.

Segundo a IP, pelas 8.20 horas desta terça-feira, um comboio de passageiros, do operador CP, descarrilou parcialmente na linha do Douro, entre as estações do Pinhão e Covelinhas, não se tendo registado feridos entre os cerca de 30 passageiros que seguiam a bordo.

Na origem da ocorrência esteve a queda de pedras sobre a via-férrea, decorrente das intempéries que se têm feito sentir nas últimas semanas.

Ao final da tarde desta terça-feira estavam a ser concluídos os trabalhos de carrilamento da composição, com a ajuda de um comboio de emergência enviado para o local.

Depois, segundo a IP, será necessário proceder à remoção das pedras que caíram sobre a linha, algumas das quais de grande dimensão.

A situação deverá ficar resolvida durante a madrugada e a circulação retomada na quarta-feira.

Em resultado deste descarrilamento foi suspensa a circulação no troço Peso da Régua - Pinhão. A CP está a assegurar o transbordo rodoviário aos passageiros.

Por dia são efetuadas 10 viagens entre estas estações, cinco em cada sentido.