Colisão entre pesados condiciona trânsito no viaduto do Corgo na A4

Sandra Borges Hoje às 15:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma colisão entre dois veículos pesados de transporte de mercadorias obrigou ao corte da via direita da Autoestrada 4 (A4), ao quilómetro 89, no sentido Porto - Vila Real, antes do viaduto do Corgo.

Um dos camiões embateu na traseira do pesado que seguia à frente. Os dois motoristas sofreram ferimentos ligeiros.

"As viaturas acidentadas estão a ocupar apenas a faixa da direita, sendo que a circulação está a fazer-se pela via da esquerda", revelou ao JN fonte da GNR de Vila Real. O comandante dos bombeiros voluntários da Cruz Branca, Orlando Matos, referiu que "os dois motoristas saíram pelo próprio pé das viaturas" e que "sofreram apenas ferimentos ligeiros".

O acidente aconteceu pouco depois das 14 horas e para o local foram acionados 20 operacionais e 10 viaturas dos bombeiros da Cruz Branca e da GNR. O trânsito deverá ficar normalizado durante a tarde, assim que os pesados forem retirados da via.