Condutora de 23 anos morre em capotamento na A4

Uma jovem de 23 anos morreu, esta quarta-feira, depois de o veículo ligeiro em que seguia ter capotado no viaduto do Corgo da A4, no sentido Porto - Vila Real.

O despiste poderá ter sido provocado pelo encadeamento do sol. O alerta para o acidente foi dado às 9 horas.

"A viatura terá capotado sozinha e a vítima ficou encarcerada. A equipa médica da VMER declarou o óbito no local", esclareceu o comandante dos bombeiros da Cruz Branca, Orlando Matos.

Para o local foram acionados 18 operacionais e seis viaturas dos bombeiros da Cruz Branca e Cruz Verde de Vila Real, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e a GNR.

O acidente obrigou a um corte temporário do trânsito naquela zona da A4, no sentido Amarante-Bragança, para recolha de vestígios, investigação das causas do acidente e remoção do automóvel, ficando o Itinerário Principal 4 (IP4) como alternativa, a partir do nó de Parada de Cunhos.