Despiste de camião obriga a corte da A4 entre Vila Real e Amarante

Hoje às 09:31 Facebook

Twitter

Partilhar

O despiste de um camião ao quilómetro 79 da Autoestrada 4 (A4), próximo do Túnel do Marão, obrigou ao corte da via no sentido Vila Real - Amarante, disse fonte da GNR.

O acidente ocorreu pelas 08.30 horas, quando o veículo pesado de transporte de mercadorias se despistou e tombou na via.

Segundo fonte da GNR, o trânsito foi cortado no sentido Vila Real - Amarante e a alternativa é a Itinerário Principal 4 (IP4), entre os nós da Campeã e Padornelo.

Será necessário proceder à remoção da carga e da viatura.