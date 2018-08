Dois feridos em acidentes com tratores em Vila Real

Sandra Borges Hoje às 13:36 Facebook

Dois acidentes distintos com tratores provocaram, esta segunda-feira, dois feridos no distrito de Vila Real.

O primeiro acidente aconteceu em Fontelas, Peso da Régua, quando um homem de 52 anos estava a proceder ao corte de árvores e a manobrar um trator.

"Uma das árvores tombou para cima do trator e provocou ferimentos ligeiros na vítima", explicou o comandante dos bombeiros voluntários do Peso da Régua, Rui Lopes. O alerta foi dado às 8.12 horas e no local do acidente estiveram oito operacionais e três viaturas de socorro.

O segundo aconteceu num local de difícil acesso numa zona de vinha e olival em Favaios, Alijó. O trator terá capotado e foi a própria vítima, que se encontrava sozinha no local, a dar o alerta às 10.13 horas.

"O socorro foi dificultado pelo facto de ser uma zona de difícil acesso e com pouca rede de telemóvel. Aparentemente, a vítima não sofreu ferimentos graves, mas foi acionado o helicóptero do INEM", explicou o comandante dos bombeiros de Favaios, Carlos Almeida.

Para prestar socorro, foram acionados 15 operacionais, cinco viaturas e um helicóptero do INEM. O ferido foi transportado para o hospital de Vila Real.