Escolas de Vila Real fecham mais cedo devido ao gelo e à neve

Depois de o Município de Alijó ter decidido, esta terça-feira, enviar os alunos mais cedo para casa devido à acumulação de gelo nas estradas, as câmaras de Vila Real e Sabrosa seguiram o mesmo caminho e enviaram os alunos do concelho para casa "por precaução", devido à acumulação de gelo e queda de neve.

Por volta das 15 horas, a neve começou a cair com maior intensidade nestes dois concelhos vizinhos. "Já temos todos os limpa-neves no terreno para evitar que haja constrangimentos na circulação rodoviária e estamos a espalhar sal", revelou o responsável pela Proteção Civil de Vila Real, Miguel Fonseca. Os alunos dos três agrupamentos de escolas do concelho já estão a regressar a casa, nos transportes escolares.

No caso de Sabrosa, o responsável pela Proteção Civil Municipal, Marco Sequeira, referiu que "a acumulação de gelo nas estradas" é o principal constrangimento. "Está a nevar mas é o gelo que se acumulou que representa o maior perigo para a circulação rodoviária", explicou.

Em Alijó, à hora de almoço, a autarquia e o agrupamento de escolas decidiu também que era "aconselhável" que os alunos regressassem a casa antes do fim das aulas.

A região acordou com temperaturas a rondar os zero graus, chegando mesmo a ser negativas em alguns pontos da região. As previsões apontam para um agravamento das condições meteorológicas na região durante a tarde desta terça-feira, com queda de neve acima da cota de 600 metros e precipitação intensa.