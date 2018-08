Foco de incêndio em pesado no interior do túnel do Marão

Sandra Borges 30 Maio 2018 às 14:07 Facebook

O túnel do Marão esteve encerrado temporariamente, esta quarta-feira, devido a um foco de incêndio num veículo pesado, no sentido Vila Real - Amarante, por volta das 13 horas.

Fonte da Infraestruturas de Portugal, concessionária do túnel, adiantou que "um foco de incêndio no pneu de um pesado gerou muito fumo no interior da galeria, no sentido Vila Real - Amarante", o que levou ao encerramento do túnel, nos dois sentidos, por razões de segurança. "A situação foi rapidamente controlada e não provocou danos na infraestrutura", acrescentou a mesma fonte.

O trânsito foi reaberto na galeria sul pouco depois, mas na galeria norte (sentido Vila Real-Amarante) só ficou completamente normalizado às 14.42 horas.

No local estiveram 19 homens, apoiados por nove viaturas, segundo uma informação atualizada na página da Proteção Civil.