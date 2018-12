Gilberto Igrejas é o novo presidente do IVDP

Hoje às 14:49 Facebook

Twitter

Partilhar

O investigador Gilberto Igrejas, de Vila Real, foi designado pelo Governo para um mandato de cinco anos como presidente do Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (IVDP), sucedendo a Manuel Cabral, no cargo há sete anos.

Publicado esta quinta-feira no Diário da República (DR), o despacho do Secretário de Estado da Agricultura e Alimentação surge "na sequência de um procedimento concursal", produz efeitos desde quarta-feira e designa Gilberto Paulo Peixoto Igrejas, nascido em Vila Real em 1971, "para exercer, com um mandato de cinco anos, o cargo de presidente do conselho diretivo do IVDP".

Leia mais em A Voz de Trás-os-Montes