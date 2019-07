Incêndio em carro obriga a fechar Túnel do Marão

Sandra Borges Hoje às 18:34 Facebook

Um foco de incêndio num automóvel obrigou, esta sexta-feira, a encerrar o Túnel do Marão nos dois sentidos. O incidente aconteceu no sentido Vila real - Amarante, sendo que a galeria oposta já foi, entretanto, reaberta.

Fonte da Infraestruturas de Portugal (IP), concessionaria do Túnel do Marão, informou que "houve um alerta para um foco de incêndio numa viatura ligeira" ao quilómetro 74.7 da Autoestrada 4, já no interior do túnel, por volta das 17 horas. "O foco foi extinto e a galeria oposta foi reaberta por volta das 17.20 horas", disse.

As chamas provocaram apenas danos materiais na viatura, que ardeu parcialmente.

A IP lembrou que o procedimento previsto nestes casos é o encerramento do túnel, por questões de segurança. Foram acionados 20 operacionais e sete viaturas dos bombeiros. A GNR também esteve no local.

Durante o encerramento do túnel, o trânsito foi desviado para o Itinerário Principal 4.