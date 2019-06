Incêndio em cozinha leva duas mulheres ao hospital e mata animal em Vila Real

Sandra Borges Hoje às 11:45 Facebook

Duas mulheres, com cerca de 40 e 70 anos, foram transportadas para o hospital devido à inalação de fumo, esta quarta-feira de madrugada, na sequência de um incêndio na cozinha de um apartamento em Vila Real.

O fumo acabou por provocar a morte do animal de estimação das mulheres.

O fogo terá começado cerca das 2 horas num eletrodoméstico da cozinha do apartamento, no Bairro Dr. Francisco Sá Carneiro, em Vila Real. Segundo o comandante interino dos bombeiros da Cruz Verde, Ricardo Costa, "quando os operacionais chegaram ao local, as vítimas já estavam fora da habitação, mas apresentavam algumas queixas devido à inalação de fumo e foram transportadas para o hospital por precaução".

O fumo provocou alguns danos nas habitações adjacentes, acrescentou Ricardo Costa.

As duas mulheres acabaram por passar a noite em casa de familiares. Para o local, foram mobilizadas 10 operacionais e três viaturas dos bombeiros da Cruz Verde, e ainda agentes da PSP.