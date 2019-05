Hoje às 11:40 Facebook

Marta Barbeiro (9 anos), Mafalda Magalhães (17 anos) e Sandra Costa (17 anos), três jovens bailarinas vila-realenses, estão de partida para um dos concursos internacionais de Dança em Madrid.

É já no próximo sábado que as três jovens representarão Vila Real na Competição Internacional de Dança La Pointe, com os estilos de Ballet Clássico e Contemporâneo.

