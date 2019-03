Morre homem atingido por árvore em Vila Real

Hoje às 16:35 Facebook

Um homem de cerca de 40 anos morreu, esta terça-feira, após ser atingido por uma árvore de grande porte em Pêpe, na freguesia da Campeã, em Vila Real.

Foi ativado o helicóptero do INEM para transportar a vítima para uma unidade hospitalar do Porto, mas o óbito acabou por ser declarado no local pela equipa médica.

"A vítima estava a proceder ao corte de árvores, juntamente com outro homem, quando foi apanhado desprevenido por um carvalho que tombou. Sofreu um traumatismo craniano muito grave", explicou ao JN o comandante dos bombeiros da Cruz Branca, Orlando Matos.

O incidente ocorreu às 14.45 horas. Para o local foram acionados 17 operacionais e sete viaturas dos bombeiros da Cruz Branca e GNR.