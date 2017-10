Motociclista morre abalroado por camião em Vila Real

Sandra Borges Hoje às 15:47, atualizado às 15:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem com cerca de 60 anos morreu, esta quarta-feira, depois de o motociclo em que seguia ter sido abalroado por um camião na Estrada Nacional 304, na Campeã, em Vila Real.

O acidente aconteceu por volta das 12 horas, perto do cruzamento que dá acesso à localidade vizinha de Quintã. O veículo pesado ter-se-á atravessado na faixa em que o motociclo seguia, que acabou por embater no camião.

O comandante dos bombeiros voluntários da Cruz Branca, Orlando Matos, revelou que "os operacionais encontraram o homem inanimado e procederam a manobras de reanimação". No entanto, o óbito acabou por ser declarado pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Vila Real.

O motorista do camião, que estaria a transportar materiais para uma obra de saneamento nas imediações do local do acidente, não sofreu ferimentos.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

As causas do acidente estão a ser investigadas pela Guarda Nacional Republicana (GNR).