Município celebra 2019 com festival de música clássica

O Teatro Municipal de Vila Real inicia 2019 com um festival dedicado à música clássica. Com um conjunto de nove espetáculos, de 5 a 27 de janeiro, o FAN - Festival de Ano Novo promete protagonizar momentos inesquecíveis a todos os vila-realenses, com artistas de três países.

O bailado clássico de Tchaikovsky, com a peça "A Bela Adormecida", pelo Russian Classical Ballet e outas formações como Hermes Ensemble e a Orquestra Filarmónica das Beiras vão estar presentes.

