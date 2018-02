Neve gera caos no trânsito em Vila Real

Sandra Borges Hoje às 19:01 Facebook

Twitter

A queda de neve intensificou-se meio da tarde desta terça-feira no distrito de Vila Real, onde a circulação rodoviária está a fazer-se de forma muito condicionada.

Em Vila Real, a rápida acumulação de neve provocou o caos por toda a cidade e provocou até dificuldades de acesso ao hospital. Vários automobilistas relatam uma "situação caótica" nas redes sociais.

A Proteção Civil já acudiu a várias ocorrências relativas ao reboque de viaturas. A circulação está a fazer-se lentamente em vários pontos da cidade, inclusive na zona de acesso ao hospital, por causa da neve e de algumas viaturas que se atravessaram em algumas vias. Uma automobilista relatou ao JN que demorou "meia hora para ir da universidade até à zona do centro comercial, uma distância que não chega a um quilómetro".

A Autoestrada 4 (A4), a A24 e o Itinerário Complementar 5 (IC5) estão condicionadas em vários pontos para permitir a passagem dos limpa-neves, tal como várias estradas nacionais e municipais do distrito. Segundo a Guarda Nacional Republicana (GNR), há vários camiões atravessados em vários pontos ou que não conseguem circular por causa da neve. A Proteção Civil garante que tem todos os meios no terreno para desimpedir as estradas. A GNR aconselha precaução na estrada e pede para que se evitem deslocações desnecessárias.

O Itinerário Principal 4, foi cortado a meio da tarde, e a A4 já esteve cortada no Túnel do Marão devido ao despiste de uma viatura à saída de uma das galerias. A neve obrigou ainda a encerrar as escolas mais cedo em 11 dos 14 concelhos do distrito (Alijó, Vila Real, Sabrosa, Montalegre, Vila Pouca de Aguiar, Valpaços, Ribeira de Pena, Murça, Chaves, Boticas e Santa Marta de Penaguião).