O "maior" andor do Mundo tem 23 metros e sai hoje à rua em Vila Real

Tem 23 metros de altura, 12 de largura e pesa 4,4 toneladas, mas nada que assuste os devotos da Senhora da Pena.

É a fé pela padroeira da freguesia de Mouçós, em Vila Real, que move os 140 homens e mulheres que hoje vão carregar em ombros "o mais alto, o mais largo e mais pesado" andor do Mundo, durante uma hora e ao longo de um quilómetro. No fim, os devotos ainda terão de arranjar forças para baloiçar o andor no ar numa espécie de dança do triunfo.

"É a hora mais emocionante do ano para quem é apaixonado por esta festa. É um orgulho muito grande porque é um andor único no mundo", descreve Ricardo Costa, um dos nove comissários da Romaria da Senhora da Pena. A tarefa parece hercúlea, mas não faltam ombros para transportar o gigantesco andor.