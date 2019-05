Padres de Vila Real evangelizam alunos na escola com os pés

Sandra Borges Hoje às 13:09 Facebook

"Isto vai ser mais difícil do que estávamos à espera. São padres, mas jogam muito bem", comentava-se no banco de suplentes dos alunos da Escola Secundária de Murça, pouco depois do apito inicial do jogo de futsal, frente aos padres da diocese de Vila Real, campeões nacionais de futsal.

Os sacerdotes aproveitam o talento com a bola para irem às escolas, onde trocam a batina pelo equipamento desportivo, e mostram que ser padre é muito mais do que celebrar missas. "Esta é uma forma de mostrar que somos de carne e osso e que também somos jovens, gostamos de conviver e de jogar futebol como eles", revela Ivo Coelho, 35 anos, pároco em várias aldeias de Valpaços.