A partir da próxima segunda-feira, a ponte metálica voltará a ter dois sentidos, entre as 14h30 e as 8h15 do dia seguinte.

No período compreendido entre 8h15 e as 14h30, o trânsito continuará a ser apenas num sentido.

