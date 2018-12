"Estragou-me o Natal, estragou-me tudo", diz organizador do torneio de sueca

Augusto Correia Hoje às 02:56 Facebook

Terminou em tragédia a 15.ª edição do "grandioso torneio de sueca" do Grupo Unido de Tuizendes, em Vila Real.

Domingo à noite, quando ainda havia jogos a serem disputados, um homem, alegadamente desiludido com a derrota, disparou sobre um grupo de pessoas de Felgueiras, que fez cerca de 60 quilómetros para participar na prova.

Um dos felgueirenses morreu e quatro ficaram feridos com gravidade. A vítima foi identificada como Luís de Matos, de 50 anos. O agressor foi detido pela GNR. "Disseram-me que é daqui de perto", disse ao JN o presidente da direção do Grupo Unido de Tuizendes (GUT), Agostinho Azevedo, deixando para a GNR os pormenores sobre a investigação do caso e a identificação do suspeito.

"Estragou-me o Natal, estragou-me a associação, estragou-me tudo", desabafou Agostinho Azevedo, "em choque" com o tiroteio que foi fatal para uma pessoa e causou ferimentos em outras quatro. "Há 15 anos que se faz este torneio, nunca houve problemas. Vem gente de todo o lado, de Lisboa, do Porto, de Castelo Branco, e agora uma pessoa daqui do lado e faz isto", acrescentou, sustentando que o agressor será um residente de uma localidade próxima.



Agostinho Azevedo disse que não presenciou os disparos. "Estava no andar de cima. Não vi o que se passou, mas não foi dentro da associação, foi no estacionamento", frisou o presidente do GUT. Uma versão diferente da que foi relatada tanto pela GNR como pelos bombeiros. "Para mim, depois disto, o torneio de sueca acabou. Nunca mais", desabafou.

A competição, que já vai na 15.ª edição, tem como atrativo prémios de grande valor, nomeadamente cabeças de gado. Vitelas, porcos, cabritos, borregos e leitões estão entre os louros para os cinco primeiros. Há também bacalhau, presunto, enchidos, vinho do porto e bebidas espirituosas para os primeiros 25 classificados.

Fundado em 24 de maio de 1985, o GUT "é uma coletividade popular sem fins lucrativos que tem por finalidade a expansão da cultura, recreio e desporto dos seus associados e da população de Tuizendes em geral", explicam na página oficial.