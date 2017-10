Quase dois mil alunos de Alijó e Murça ficam em casa por causa do fumo

Sandra Borges Hoje às 11:24, atualizado às 11:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Cerca de 1800 alunos das escolas de Alijó e Murça ficaram em casa, esta segunda-feira, devido ao fumo causado pelos incêndios que está a cobrir o distrito de Vila Real.

Apesar de não haver ocorrências significativas no distrito, formou-se um nevoeiro intenso gerado pelo fumo dos incêndios que estão a afetar o país.

Em Alijó, cerca de mil alunos do ensino pré-escolar até ao secundário não foram às aulas. "Foi entendido entre a Câmara Municipal e a direção do Agrupamento de Escolas que não há condições para lecionar devido ao fumo e cheiro intenso a incêndio, pelo que foi decidido que não haveria aulas", afirmou o ainda vice-presidente da Câmara de Alijó e autarca eleito, José Paredes.

No concelho de Murça, cerca de 800 alunos do centro escolar, a escola do ensino básico do 2º e 3º ciclo e a escola profissional ficaram em casa. Fonte da autarquia de Murça revelou que "a decisão de interromper as aulas foi tomada por questões de segurança, uma vez que o nevoeiro intenso provocado pelo fumo está a dificultar a circulação rodoviária no concelho".