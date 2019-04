Quatro crianças feridas em acidentes na A4

Sandra Borges Hoje às 16:45 Facebook

Dois acidentes de viação ocorridos este sábado na A4 provocaram, ao todo, cinco feridos, quatro dos quais crianças.

Uma criança ficou ferida com gravidade, este sábado, em consequência do despiste seguido de capotamento de uma viatura ao quilómetro 84 da Autoestrada 4 (A4), na zona da serra do Marão, em Vila Real, que feriu outras duas crianças e um adulto. No sentido oposto, uma colisão entre duas viaturas também provocou ferimentos ligeiros a uma outra criança. A queda intensa de granizo estará na origem dos acidentes que aconteceram por volta das 15 horas.

"No primeiro acidente, um despiste, seguia um adulto e três crianças no veículo. Uma delas sofreu um traumatismo cranioencefálico e é considerada um ferido grave", explicou ao JN o comandante dos bombeiros da Cruz Branca, Orlando Matos.

No sentido contrário, e quase em simultâneo, uma colisão entre duas viaturas provocou ferimentos ligeiros a uma criança.

De manhã, a queda intensa de granizo provocou uma série de despistes consecutivos na A4, à saída do Túnel do Marão, no sentido Amarante - Vila Real. Em poucos minutos, o piso escorregadio levou ao despiste de seis veículos que acabaram por ficar imobilizados uns a seguir aos outros.

Orlando Matos adiantou que "uma pessoa foi transportada ao hospital por precaução". A circulação fez-se de forma condicionada até à retirada das seis viaturas do local. Para o local foram mobilizados 18 operacionais e oito viaturas dos bombeiros e da GNR.