Queda de neve surpreende em abril

A neve voltou a cair ao início da tarde, este domingo, em vários pontos da região norte, surpreendendo várias pessoas em Trás-os-Montes. No distrito de Vila Real, há relatos de queda de neve em Montalegre, Boticas, Vila Pouca de Aguiar e também na Serra do Marão.

Segundo a Guarda Nacional Republicana (GNR) de Vila Real, "não se verificam, para já, quaisquer constrangimentos na circulação rodoviária nas estradas do distrito".

Em Castro Laboreiro, no distrito de Viana do Castelo, e em Cinfães, no distrito de Viseu, também começou a nevar com alguma intensidade ao início da tarde. As previsões para esta tarde apontavam apenas para a queda de chuva forte, acompanhada de trovoada, granizo e vento.

A neve surpreendeu também o público que estava a assistir à prova do Mundial de Rallycross, que se realizou este fim-de-semana em Montalegre.