Hoje às 17:00 Facebook

Twitter

O presidente da Câmara da Régua frisou que o galardão Cidade do Vinho 2019 vai contribuir para a promoção, valorização e afirmação do Douro e inclui a aplicação de um milhão de euros em diversas iniciativas.

Peso da Régua, no distrito de Vila Real e inserida na Região Demarcada do Douro, foi eleita Cidade do Vinho 2019 pela Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV).

Leia mais em A Voz de Trás-os-Montes