Robôs auxiliam idosos na toma de medicamentos

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) está a desenvolver um projeto em que se estuda a interação entre robôs e pessoas idosas para a prestação de apoio nas suas necessidades do dia-a-dia.

No âmbito do trabalho foi criado um sistema robótico para auxílio a idosos no cumprimento dos regimes de medicação a que estejam sujeitos. Segundo os testes já realizados com sucesso, o robô usa o seu sistema de locomoção para se movimentar até ao idoso e, através técnicas de visão por computador, deteta a embalagem do medicamento e identifica a pessoa que o deve tomar no horário correto.

