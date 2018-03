Sexta-feira Santa com neve e alguns constrangimentos nas estradas

Sandra Borges Hoje às 19:26 Facebook

Twitter

O início do fim-de-semana prolongado de Páscoa fica marcado pela queda de neve em vários distritos. Em Vila Real, a Guarda Nacional Republicana informou que todas as vias estão transitáveis, apesar de haver alguns constrangimentos na circulação na A24 e no IP4.

Uma viatura ligeira despistou-se na A24, na zona de Vila Pouca de Aguiar, por volta das 15.30 horas, o que condicionou a circulação na via durante algum tempo. O acidente não causou vítimas.

Fonte da GNR de Vila Real afirmou que o IP4 também se mantém aberto, mas aconselha precaução e cuidados redobrados na circulação rodoviária.

A neve caiu em vários concelhos do distrito de Vila Real, como Montalegre, Vila Pouca de Aguiar, Boticas, Valpaços e Chaves.

Em Resende, no distrito de Viseu, os bombeiros informaram que se encontram intransitáveis a EM553, entre a localidade de Felgueiras e a Ponte de Cavalar e entre Rossas e São Cristóvão, assim como a EM553-1, entre as localidades de São Cristóvão e Panchorra.

A neve também está a cair nos distritos de Bragança, Braga e Viana do Castelo. O aviso meteorológico relativo a queda de neve prolonga-se até às 6 horas de sábado.