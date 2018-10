Túnel do Marão condicionado nas noites da próxima semana

Hoje às 10:55 Facebook

A Infraestruturas de Portugal (IP) anunciou esta sexta-feira a realização, na próxima semana, de trabalhos de manutenção dos equipamentos de segurança ativa instalados no Túnel do Marão, que vão provocar condicionamentos no trânsito durante a noite.

Segundo a IP, os trabalhos no túnel rodoviário, inserido na Autoestrada 4 (A4), entre Amarante e Vila Real, vão decorrer a partir de segunda-feira e até ao dia 26, de forma faseada e em período noturno.

De acordo com a concessionária da infraestrutura, os constrangimentos no sentido Amarante - Vila Real sentir-se-ão entre as 21 horas de segunda-feira e as 06 horas de terça-feira, com a supressão da via direita na galeria sul do Túnel do Marão.

Entre as 21 horas de terça-feira e as 06 horas de quarta-feira, verificar-se-á a supressão da totalidade da faixa de rodagem da A4, entre o nó de Padornelo e o nó da Campeã.

A circulação será garantida através do Itinerário Principal 4 (IP4), entre o nó de Padornelo e o nó da Campeã.

Neste período, no sentido inverso, Vila Real - Porto, a circulação far-se-á através do túnel sem qualquer condicionamento.

Depois, no sentido Vila Real - Amarante, será suprimida a via direita na galeria norte do Túnel do Marão entre as 21:00 de quarta-feira e 06:00 de quinta-feira.

Entre as 21 horas de quinta-feira e as 06 horas de sexta-feira, dia 26 de outubro, verificar-se-á uma supressão da totalidade da faixa de rodagem da A4, entre os nós da Campeã e de Padornelo.

A circulação no sentido Vila Real - Amarante será garantida através do IP4, entre o nó da Campeã e o nó de Padornelo e, no sentido inverso, Porto - Vila Real, a circulação far-se-á através do túnel sem condicionamentos.

A IP referiu que os "trabalhos e respetivos condicionamentos de trânsito estarão devidamente sinalizados no local" e agradeceu a "compreensão dos automobilistas" para os eventuais transtornos que este condicionamento possa provocar.