Túnel do Marão reabriu após incêndio num automóvel

Um incêndio numa viatura ligeira voltou, esta quarta-feira, a obrigar ao corte do túnel do Marão, no sentido Amarante - Vila Real.

Segundo fonte da GNR, a circulação rodoviária já foi normalizada, estando apenas limitada a uma faixa na galeria onde aconteceu o incidente. O trânsito chegou a estar cortado nos dois sentidos.



Os bombeiros depararam-se com dificuldades em entrar no túnel devido à "falta de civismo" dos automobilistas que "não sabem como se posicionar nestes casos". A primeira corporação a chegar ao local foi a Cruz Branca, de Vila Real, mas a primeira intervenção foi feita pelo próprio condutor, com recurso a um extintor, e pela brigada de intervenção e apoio ao túnel do Marão.



O incêndio aconteceu às 11.52 horas, cerca de um quilómetro depois da entrada na galeria, ao quilómetro 74 da A4, autoestrada onde está inserida a infraestrutura. Para o local foram acionados nove operacionais, apoiados por quatro viaturas.



Segundo o comandante dos bombeiros da Cruz Branca, Orlando Matos, "os operacionais acabaram por fazer apenas a consolidação e rescaldo do incêndio, que foi dado como extinto às 12.15 horas".



Fonte da Infraestruturas de Portugal (IP), concessionária do túnel, garantiu que "o incêndio não provocou danos" e que "será necessário apenas fazer a limpeza do pavimento".





Este é o terceiro incêndio numa viatura a acontecer no interior do túnel, desde a sua abertura em maio de 2016. Em junho de 2017, um autocarro ardeu e obrigou a infraestrutura a estar encerrada durante vários dias. Dois meses depois, um automóvel também se incendiou no interior do túnel, sem provocar estragos.



Já este mês, e depois de ser conhecido o relatório do inquérito mandado instaurar pela Secretária de Estado da Administração Interna, o Governo ordenou a revisão dos planos de socorro e a realização de um simulacro, "com urgência, até 31 de março", pela Autoridade Nacional de Proteção Civil e pela IP.