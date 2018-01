Colisão fere duas crianças e três mulheres em Vila Real

Sandra Borges Hoje às 11:56, atualizado às 12:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Duas crianças, com dois anos, e três mulheres com idades entre os 28 e os 86 anos, ficaram feridas, esta sexta-feira, na sequência de uma colisão frontal entre duas viaturas, na Estrada Nacional 304, que liga a Campeã, Vila Real, a Mondim de Basto.

A mulher de 86 anos ficou encarcerada e foi transportada em estado grave para o hospital de Vila Real.

"O acidente aconteceu perto da localidade da Sardoeira, na Campeã, depois de uma das viaturas ter saído da sua faixa de rodagem, tendo embatido numa viatura que seguia em sentido contrário", explicou o comandante dos bombeiros da Cruz Branca, Orlando Matos.

A vítima que ficou encarcerada seguia na viatura com outra mulher, de 47 anos. Segundo Orlando Matos, a condutora do outro veículo e as duas crianças não aparentavam ferimentos graves, mas foram transportadas para a unidade hospitalar vila-realense, tal como as outras vítimas.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Segundo o comandante do Destacamento de Trânsito da Guarda Nacional Republicana (GNR), capitão Micael Lopes, o acidente obrigou ao "condicionamento temporário da estrada" para socorro às vítimas e limpeza da via. Para o local, foram acionados 23 operacionais e 10 viaturas dos bombeiros da Cruz Branca e da GNR.