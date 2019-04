Um milhão de euros para requalificar zona da estação ferroviária de Vila Real

Sandra Borges Hoje às 16:00 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara Municipal de Vila Real anunciou, esta quinta-feira, um investimento de cerca de um milhão de euros para "mudar radicalmente" a zona envolvente da antiga estação ferroviária, onde persistem atualmente, entre outros, problemas de mobilidade e estacionamento indisciplinado. As obras de requalificação deverão arrancar já na próxima semana.

A empreitada inclui intervenções nas ruas Madame Brouillard e Augusto Rua, que vão passar a ter sentido único, na avenida 5 de outubro e nas ruas Monsenhor Jerónimo Amaral e Visconde de Carnaxide. No caso da rua Augusto Rua, a circulação será feita apenas no sentido nascente-poente, em direção à ponte.

O presidente da Câmara Municipal, Rui Santos, afirmou que é preciso "devolver as cidades às pessoas" e defende que, para tal, "é necessário haver espaços públicos adequados que permitam aos cidadãos circular livremente pelas cidades". "Isso implica olhar para o problema e encontrar a melhor decisão possível, dentro dos condicionalismos que o ambiente urbano consolidado impõe", sublinhou o autarca.

A empreitada inclui a construção do primeiro troço da futura rede ciclável de Vila Real, que vai ligar a ciclovia da UTAD ao centro da cidade. Outras intervenções previstas são a requalificação do miradouro da Meia Laranja e a criação de estacionamento disciplinado e lugares de paragem para autocarros, tendo em conta a criação de uma unidade hoteleira na antiga estação.

O edifício degradado que existe no cruzamento entre as ruas Monsenhor Jerónimo Amaral e Augusto Rua, será demolido. "Já obtivemos autorização por parte do proprietário, a empresa Infraestruturas de Portugal, para avançar com a sua demolição, o que irá permitir melhorar aquele cruzamento", explicou Rui Santos.

O autarca anunciou ainda que, em breve, avançará um segundo projeto que irá permitir criar um parque de estacionamento gratuito na zona da biblioteca municipal. A intervenção na zona da estação deverá estar concluída dentro de um ano e meio.