Um morto e dois feridos em acidente no IP4

Uma mulher de 60 anos perdeu a vida, esta terça-feira, num acidente que envolveu duas viaturas ligeiras ao quilómetro 94 do Itinerário Principal 4 (IP4), em Vila Real. Um homem de 60 anos e outro de 29 ficaram feridos.

O acidente aconteceu por volta das 11.21 horas. A via esteve cortada nos dois sentidos entre o nó das Flores, na cidade de Vila Real, e Mouçós, sendo a alternativa a Estrada Nacional 15. Muitas viaturas foram obrigadas a fazer inversão de marcha na via.

Um das viaturas envolvidas no acidente capotou. "O acidente provocou a morte a uma mulher de 60 anos, que seguia na viatura com um homem, também com 60 anos. No outro veículo envolvido no acidente seguia um homem de 29 anos, que sofreu ferimentos ligeiros", adiantou o comandante da corporação da Cruz Verde, Miguel Fonseca.

Para o local do acidente foram acionados 15 operacionais e seis viaturas dos bombeiros voluntários da Cruz Verde e da GNR de Vila Real. A VMER de Vila Real e a SIV de Lamego foram acionadas também.