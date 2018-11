Vento forte tomba grua, andaimes e árvores em Vila Real

Sandra Borges Ontem às 22:57 Facebook

Os ventos fortes que começaram a sentir-se ao início da noite deste domingo, em Vila Real, derrubaram uma grua para o interior do Campo do Calvário, no centro da cidade, junto a vários prédios de habitação.

Segundo apurou o JN, a ocorrência provocou apenas danos materiais.



A queda de uma árvore para a faixa de rodagem do Itinerário Principal 4, junto a Parada de Cunhos, no sentido Vila Real - Amarante, condicionou a circulação rodoviária naquela via. Segundo o responsável pela Proteção Civil Municipal, Miguel Fonseca, o vento forte causou cerca de uma dezena de ocorrências, entre as quais a queda de árvores, andaimes e outras estruturas.



"Há registo de várias ocorrências, com árvores de grande porte caídas, que causaram estragos em algumas viaturas que estavam na via pública. Caíram árvores e cabos elétricos na zona da Estação e a praça da Nossa Senhora da Conceição está cortada devido à queda de uma árveore", esclareceu. Há registo de falhas de eletricidade em algumas áreas da cidade.