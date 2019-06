Vila Real vai ter provedor do cidadão com mobilidade reduzida

Sandra Borges Hoje às 16:29 Facebook

Twitter

Partilhar

O Município de Vila Real deverá passar a ter, em breve, um provedor do cidadão com mobilidade reduzida, que terá como prioridade a promoção e defesa da criação de acessibilidades e mobilidade para todos os cidadãos, tendo em vista a inclusão de todas pessoas com deficiências deste tipo.

A Assembleia Municipal de Vila Real aprovou, por unanimidade, a recomendação para a criação desta figura por parte do executivo municipal, a quem caberá a apresentação de um regulamento, que será alvo de discussão pública, e posterior implementação.

O presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos, congratulou-se com a "unanimidade à volta do tema" e espera que esta se mantenha quando for necessário "fazer obras, adaptar ruas e retirar veículos para dar prioridades a estas pessoas".

O provedor será responsável por dar voz às sugestões apresentadas por cidadãos, em resultado de ações ou omissões por parte de entidades públicas ou privadas, e apresentar recomendações.

Além do provedor, Vila Real terá ainda um "selo de garantia municipal das acessibilidades" que pretende premiar as instituições públicas e privadas que criem condições de mobilidade e acesso a pessoas com mobilidade reduzida.