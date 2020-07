Intervenções de sustentabilidade ambiental transformam a UTAD num Ecocampus alinhado com a agenda 2030

Hoje às 18:25 Facebook

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) está a desenvolver um conjunto de ações que visam a sustentabilidade ambiental da instituição, integradas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável desenvolvidos são: Água Potável de Saneamento (ODS 6), Energias Renováveis e Acessíveis (ODS 7), Cidades e Comunidades Sustentáveis (ODS 11), Produção e Consumo Sustentáveis (ODS 12), Ação Climática (ODS 13) e Proteger a Vida Terrestre (ODS 15).

A sustentabilidade das instituições, em alinhamento com os 17 ODS da Agenda 2030, deve ser encarada como garantia de um futuro melhor. Por esse motivo, a UTAD, ao longo dos últimos anos, preconizou uma mudança de paradigma no consumo eficiente de água, na produção e consumo eficiente de energia, na promoção da mobilidade sustentável e na produção e valorização de resíduos, cujo impacto no ambiente é positivo. Este conjunto de ações transforma o Campus da UTAD num verdadeiro Ecocampus, cujo reconhecimento e certificação internacional foram obtidos, recentemente, nos Sistemas de Gestão Ambiental e de Gestão de Energia, em simultâneo, por um período de três anos.

