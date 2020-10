JN entrega duas mil máscaras em Vila Real

Hoje às 07:51 Facebook

Iniciativa solidária abrange mais seis câmaras. Pretende prevenir efeitos da covid-19.

A Associação JN Solidário, em parceria com a Tiffosi, entregou na quinta-feira duas mil máscaras comunitárias à Câmara Municipal de Vila Real. Foi a primeira entrega de uma iniciativa que vai abranger também os municípios do Porto, Vila Nova de Gaia, Gondomar, Viana do Castelo, Santo Tirso e São Pedro do Sul.

Estes são os concelhos por onde iria passar o 30.º Grande Prémio Jornal de Notícias de ciclismo, entre 30 de outubro e 8 de novembro. A prova foi cancelada devido ao agravamento da pandemia da covid-19 no país e as consequentes restrições impostas pelo Governo.

A Associação JN Solidário e a Tiffosi já tinham prevista a distribuição de duas mil máscaras em cada um daqueles concelhos durante a prova, mas, dado que ficou sem efeito, decidiram entregar a mesma quantidade às respetivas câmaras municipais.

Domingos de Andrade, presidente da direção da Associação JN Solidário, salienta que tendo em conta o contexto atual, com a região Norte a assistir a "um ritmo de propagação da doença mais rápido do que no resto do território", a Associação JN Solidário "procura fazer o que está ao seu alcance, sempre em parceria com instituições e empresas, para prevenir e mitigar os efeitos da covid-19". Acrescenta que "uma vez que os municípios têm tido uma ação insubstituível de proximidade, faz todo o sentido que sejam eles a gerir estas máscaras."

Na quinta-feira, o presidente da autarquia de Vila Real, Rui Santos, recebeu a representação do JN por volta do meio-dia e, através dela, as caixas com duas mil proteções faciais.

"Agradecemos muito ao JN por esta iniciativa. Daremos bom uso a estas máscaras, pois bem precisamos delas. Vamos distribuí-las pelas nossas instituições", referiu o autarca.

SAIBA MAIS

Cabazes alimentares

Outra das preocupações do JN Solidário tem sido a assistência alimentar. Já foram entregues cabazes alimentares a instituições em três distritos.



Iniciativa de Natal

A Associação JN Solidário tem em curso mais uma iniciativa de angariação de verbas para nova oferta de cabazes no Natal.



Ajuda escassa

O autarca de Vila Real, Rui Santos, acentua que "nesta altura toda a ajuda é pouca, face às necessidades para combater a pandemia".