Aumentou para 88 o número de infetados em lar de idosos de Vila Real

Subiu para 88 o número de infetados pelo novo coronavírus no Lar de Nossa Senhora das Dores, em Vila Real. É o resultado de 99 testes, que revelaram "68 utentes e 20 funcionários" com Covid-19. O anúncio foi feito, ao final da manhã desta sexta-feira, pelo presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos.

Agora, o plano é "continuar a tratar bem os utentes". Médicos, enfermeiros e auxiliares do Hospital de Vila Real passaram a última noite na instituição e "vão continuar a fazer as visitas necessárias".

Logo que seja possível, "todos serão transferidos para outras instalações para que o lar possa ser desinfetado" por elementos do Exército português. O autarca acrescentou que "não podem ir para um ambiente hospitalar", porque "também os hospitais são focos de infeções", pelo que o desejável é irem para "onde não haja possibilidade de serem contaminados".

Três utentes com mais de 90 anos e com suspeitas de terem Covid-19 foram, quinta-feira à noite, retirados do lar, mas acabaram por regressar após serem observados no Hospital de Vila Real. Rui Santos revelou ainda que outros dois utentes que ainda se mantêm na unidade hospitalar "já terão condições para regressar, porque estão assintomáticos".

O autarca defendeu novos testes para os utentes e funcionários que deram negativo nos primeiros exames, pois "existe uma grande probabilidade de virem a dar positivo, já que as pessoas estiveram todas juntas".

Agora é preciso resolver a retirada de utentes e funcionários, para que possam, após a desinfeção das instalações, "regressar a um espaço que lhes é familiar e continuarem a ser acompanhados".

Na passada terça-feira, 11 utentes com Covid-19 foram internados no Hospital Militar do Porto, onde permanecem.