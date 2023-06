Ligação ferroviária para Espanha por Trás-os-Montes "é a melhor opção"

A ligação ferroviária entre Portugal e Espanha por Trás-os-Montes, nomeadamente desde o Porto de Leixões e Zamora, passando por Vila Real, Bragança e Miranda do Douro, foi apontada, este sábado, como "a melhor opção em termos de eficácia" pelo deputado do PS Sobrinho Teixeira, durante o Conselho Raiano convocado pela Associação RIONOR.

"O Norte, entre Porto e Braga, é o principal exportador português, e essa solução para a ferrovia tem uma grande relação de eficácia para esta região, bem como representa uma grande mais-valia para Castela-Leão e Zamora. Seria uma solução estruturante para o desenvolvimento de Trás-os-Montes", explicou Sobrinho Teixeira durante o Conselho Raiano, organizado para debater "A Ferrovia em Trás-os-Montes e a Ligação a Espanha", com a participação de autarcas, deputados e entidades de ambos os lados da fronteira.

A RIONOR, a Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes, e os deputados do PS e do PSOE eleitos por Castela e Leão, bem como várias entidades espanholas defendem que o Plano Ferroviário Nacional (PFN), cuja fase de consulta pública terminou em março, deve integrar uma proposta da Associação Vale d"Ouro, sediada no Pinhão, que indica como melhor solução a ligação ferroviária entre o Norte de Portugal e Espanha por Trás-os-Montes.

Após a consulta pública, o Plano Ferroviário Nacional está atualmente em fase de análise técnica das propostas por vários organismos, como o Laboratório Nacional de Engenharia Civil. "Além da análise técnica haverá depois uma resposta política, que deve promover o desenvolvimento integral do território, tornando o Porto de Leixões uma mais-valia para todo a região na sua relação com Espanha e para fazer justiça, de modo que não sejam sempre os últimos [interior] a terem as coisas", afirmou Sobrinho Teixeira.

A Vale d"Ouro realizou um estudo técnico, no âmbito da discussão Pública do PFN, para demonstrar a viabilidade de uma linha de caminho de ferro entre o Porto e Madrid, através da ligação em alta velocidade (160-250 km/hora), que sairia do Porto (Aeroporto e Porto de Leixões) passaria pelos concelhos de Bragança, Vimioso e Miranda do Douro, entrando em Espanha por Zamora. "Temos as condições reunidas para continuar a lutar para que esta opção seja inserida no próximo PFN", referiu o deputado, defendendo que esta linha devia ser a primeira a construir porque, realçou, "tem o apoio de toda a região Norte, nomeadamente da Área Metropolitana do Porto".

A RIONOR está empenhada em constituir "um fortíssimo lobby" que seja capaz de convencer os governos português e espanhol a concretizar estas infraestruturas num futuro próximo.