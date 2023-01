Martim é o primeiro bebé de 2023 em Vila Real

Fábio Gonçalves ainda acreditou que o seu primogénito pudesse vir a ser o Bebé do Ano em Portugal, mas o Martim atrasou-se um pouco. Nasceu por volta das 13.30 horas deste primeiro dia de janeiro de 2023, com 3,240 quilos, e foi o primeiro na maternidade do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real.

"Ainda pensei que pudesse vir a ser o primeiro bebé deste ano em todo o país. Eu bem o chamei, mas ele não quis sair mais cedo", contou, ao JN, o pai, de 31 anos, felicíssimo, tal como a mãe, Rute Cardoso, de 26 anos.

O primeiro filho do casal residente na Régua nasceu de parto natural, quase 10 horas depois de ter saído de casa para o hospital. "Foi uma noite em claro, mas é um momento muito feliz para ambos", frisou.

De acordo com Fábio Gonçalves, "até agora, o Martim tem-se portado muito bem e quase não chora", pelo que "se continuar assim", admitiu, sorrindo, que já podem começar a "pensar no segundo filho".