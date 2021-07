Moradores fartos de violência temem mortes no Pioledo, em Vila Real

Óscar Queirós Hoje às 13:19 Facebook

Situado em pleno coração da cidade de Vila Real, todos os caminhos vão dar ao Pioledo. Ali, dezenas de bares são frequentados por centenas de jovens em busca de diversão. Há anos que se registam cenas de pancadaria, muitas vezes envolvendo dezenas de pessoas. A violência já faz parte da paisagem, amplamente documentada em vídeos na Internet. Para desespero dos moradores e de uma Polícia sem meios para lhes acudir.

Diz quem mora no Pioledo que se "contam pelos dedos de uma mão" os dias sem zaragatas. A última, no final de junho, terá sido das "mais violentas". Segundo testemunhas, uma dezena de estudantes e "40 militares", ao que parece a prestar serviço no Regimento de Infantaria 13, a escassas centenas de metros. Um morador contou que no dia anterior alguns clientes habituais da zona, "andaram à porrada com soldados". Na noite seguinte, "chegou aqui um pelotão, ou mais. Eu contei 40 militares", assegura, para acrescentar que "depois de molharem a garganta, desataram a agredir os primeiros dez que encontraram". "Aquilo parecia uma cena de guerra", conta.

Outro morador corrobora as rixas "diárias", queixando-se também de problemas com drogas. "Nas entradas dos prédios quase não podemos passar, com eles, aos magotes, a drogarem-se", diz, revoltado. "Somos obrigados, adultos e crianças, a ver e a viver diariamente com isto".