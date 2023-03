Na serra do Alvão, o controlo das vacas está na palma da mão

Eduardo Pinto Hoje às 07:50 Facebook

Coleiras GPS enviam localização para o telemóvel dos criadores da raça maronesa. Falta de rede móvel dificulta localização em algumas zonas.

Avelino Rego lembra-se bem do que era andar horas à procura das vacas maronesas na vasta serra no Alvão. Desde que lhes apertou ao pescoço uma coleira com GPS, basta-lhe abrir a aplicação no telemóvel para saber onde estão. O problema é quando estão em zonas sem rede, que ainda são muitas. Os criadores reclamam das operadoras de telecomunicações o reforço de cobertura.

Atualmente, 20 produtores têm 50 coleiras instaladas nas suas manadas, que, em conjunto, somam 500 vacas. Os dispositivos GPS estão a ser distribuídos no âmbito do "Life Maronesa". É um projeto de dois milhões de euros para cinco anos coordenado pela associação AguiarFloresta, sediada em Vila Pouca de Aguiar.