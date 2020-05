Nosso Shopping de Vila Real apoia o projeto "COmVIDas"

Hoje às 17:36 Facebook

A partir desta quinta-feira, e durante a próxima semana, o Nosso Shopping junta-se a outros seis centros comerciais do país para ajudar o projeto "ComVIDas", uma plataforma que reúne voluntários para responderem às necessidades de instituições que se dedicam ao apoio a idosos.

O Nosso Shopping, em Vila Real, vai contribuir para a iniciativa "ComVIDas" através de uma publicação nas redes sociais. Em comunicado, o shopping explica que, por cada partilha da publicação dedicada à iniciativa, vai ser doado 1 euro a uma instituição da sua área envolvente que integre a plataforma.

A campanha "COmVIDas" foi lançada no mês março, altura em que o país entrou em confinamento, e tem como objetivo "dar continuidade à relação dos centros comerciais com as suas respetivas comunidades, bem como promover e lançar desafios para combater este período exigente de adaptação à nova realidade", lê-se em comunicado.

