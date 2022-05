Nova peça da Peripécia homenageia teatro amador no vale do Ave

Companhia com sede em Vila Real baseia-se nos relatos de grupo de operários que se dedicou à arte de representar para abrir consciências.

Estreia quinta-feira à noite em Vila Real a "A Peça (Em 4 Turnos)" da Peripécia Teatro. Uma nova produção que se inspira numa história real. A de um conjunto de operários têxteis do vale do Ave, que na década de 1970 fundou um grupo de teatro amador para abanar consciências e que deu origem à atual Associação Teatro Construção.

"A Peça (Em 4 Turnos)" é a segunda parte de um ciclo que a Peripécia Teatro iniciou em 2021 com a realização do documentário "Operário Amador", no qual foram entrevistados vários fundadores daquele grupo de trabalhadores. "Esta peça inspira-se nos relatos que ouvimos da boca deles", explica o ator e diretor artístico da companhia, Sérgio Agostinho.