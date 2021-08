Ordem de Mérito para Elísio Neves

JN Hoje às 19:22 Facebook

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, atribuiu a Comenda da Ordem de Mérito, a Elísio Amaral Neves, um dos mais destacados promotores culturais da cidade de Vila Real.

A cerimónia de entrega da distinção teve lugar esta quinta-feira, no Palácio de Belém, na presença do homenageado e da sua família.

Antigo presidente da Comissão de Turismo da Serra do Marão, o trabalho de Elísio Neves como consultor municipal esteve na base de inúmeras iniciativas, de que se destaca o "Histórias ao Café", um ciclo de palestras recolhido em livro, já com diversas edições, imprescindível recolha de memórias sobre a sociedade e a história de Vila Real.

Além do Grémio Literário de Vila Real, Elísio Neves tem também colaborado com a Fundação da Casa de Mateus e outras entidades nortenhas. O município de Vila Real atribuiu-lhe já, no passado, as medalhas de ouro e de prata de Mérito Municipal.