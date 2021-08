Parece neve mas não é. Serras do Alvão e do Marão totalmente brancas em agosto

Patrícia Martins Hoje às 11:39 Facebook

Fenómeno meteorológico fez com que as serras do Alvão e do Marão parecessem cobertas de neve. O acontecimento, registado no passado fim de semana, foi registado por vários moradores, que partilharam as fotografias nas redes sociais.

Em pleno agosto, as montanhas de Trás-os-Montes ficaram cobertas de nuvens. O fenómeno, conhecido como elevação orográfica, ocorre quando uma massa de ar é obrigada a subir e, depois, arrefece, elevando a humidade relativa a 100%, o que gera nuvens e, em certas condições, precipitação.

De acordo com a página "Meteo Trás-os-Montes - Portugal", o fenómeno é associado ao ar carregado de humidade vindo do Atlântico, que "encontra a grande barreira montanhosa que separa Trás-os-Montes do Douro Litoral e Minho e é obrigado a subir, arrefece e condensa". "Chegando ao topo acontece o inverso, desce, aquece e as nuvens desaparecem, parece uma cascata que nunca chega ao fundo dos vales", explica.

Os moradores desta região publicaram várias fotografias e vídeos nas redes sociais, que foram partilhadas pela página da região. As imagens mostram as montanhas cobertas com o que, ao longe, parece neve.