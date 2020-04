"Por favor não venham". O apelo do autarca de Vila Real aos emigrantes

JN/Agências Hoje às 10:13 Facebook

O presidente da Câmara de Vila Real apelou aos emigrantes para que não regressem agora à terra e fiquem nos países que os acolheram "em segurança".

"Este vírus infernal que nos assola leva-me agora a pedir-lhes um grande sacrifício, por favor não venham", afirmou o autarca num vídeo publicado na terça-feira à noite nas redes sociais, numa altura em que muitos emigrantes regressam à terra natal.

Rui Santos pediu para que, nesta Páscoa, os emigrantes optem por ficar "em segurança" nos países onde residem e trabalham. "Vocês são filhas e filhos de Vila Real espalhados pelo mundo, são gente que adoramos receber de volta na nossa casa comum. Mas a vossa vinda poderia representar um perigo, principalmente para as nossas populações mais idosas, para os vossos próprios pais e avós", disse o autarca de Vila Real, que viu partir muita gente para países como França, Suíça, Luxemburgo, Bélgica e Reino Unido.

Dirigindo-se diretamente aos emigrantes, o presidente apontou que "alguns estão em zonas muito afetadas e a própria viagem é altamente desaconselhada"."Mais do que apelar a que as forças de segurança imponham seja o que for, quero apelar-vos a vós que tomem a atitude certa e permanecem nas vossas terras de acolhimento. Quando conseguirmos vencer esta guerra contra a Covid-19 cá estaremos novamente, com alegria, a dar-vos o abraço que desejam o merecem", afirmou.

E continuou: "desta vez não venham a Vila Real na Páscoa, se Deus quiser vamos voltar a ver-nos no próximo verão". "Sei que preferiam estar aqui, sei que as minhas palavras não vos sossegam o coração, mas peço-vos que confiem em nós", afirmou.

De acordo com os dados da Direção-Geral da Saúde, divulgados na terça-feira, em Vila Real contabilizam-se 121 pessoas infetadas com o novo coronavírus. Só no Lar de Nossa Senhora das Dores, localizado no centro da cidade, foram detetados 88 utentes e funcionários contaminados.