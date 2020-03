Primeira vítima mortal com Covid-19 em Vila Real era utente de um lar

Eduardo Pinto Hoje às 16:06 Facebook

Twitter

Partilhar

Foi anunciada, este domingo, a morte de um dos utentes do Lar de Nossa Senhora das Dores, em Vila Real, que estava infetado com o novo coronavírus.

Trata-se de uma mulher de 71 anos que fez parte do grupo de 53 utentes testados positivamente, que, na madrugada de sábado, foram transferidos para a unidade vila-realense do grupo Trofa Saúde Hospital.

Devido a complicações de saúde foi transportada do hospital privado para o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro onde acabou por não resistir e faleceu.

Ao final da manhã deste domingo, o presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos, lamentou "profundamente a primeira vítima mortal no concelho" devido à Covid-19 e apresentou "condolências à família".

O autarca acrescentou que a morte "teve a ver com um problema relacionado com diabetes", não sabendo se terá sido agudizado pela infeção pelo novo coronavírus.

Rui Santos assistiu, esta manhã, ao início do funcionamento do segundo centro de testes à Covid-19 do concelho. O primeiro é o laboratório do Hospital de Vila Real e o segundo é um centro que resulta de uma parceria entre o Município de Vila Real e a Administração Regional de Saúde.

Fica localizado no Centro de Formação dos Bombeiros da Cruz Verde, perto do Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus. Segundo fonte da Câmara Municipal, "apenas poderão recorrer a este centro de testes as pessoas que para ele sejam encaminhadas, quer pela Linha Saúde 24, quer por indicação médica".

Está aberto todos os dias das 8 às 17 horas, tem capacidade para realizar de 100 análises diárias e permite fazer o teste sem ser preciso sair do carro. De acordo com o presidente da Câmara, "duplica a capacidade de resposta neste concelho" e pode vir a servir também outros municípios