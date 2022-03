Quatro feridos em colisão automóvel seguida de capotamento em Vila Real

Quatro pessoas ficaram feridas, esta terça-feira à noite, em Vila Real, na sequência de uma colisão entre dois automóveis seguida de capotamento de um deles.

O acidente aconteceu por volta das 22 horas, na zona da Timpeira, próximo da ponte sobre o rio Corgo.

Ao JN, o comandante do Bombeiros Voluntários da Cruz Branca, Orlando Matos, disse que "não foi necessário proceder a manobras de desencarceramento". Depois de serem extraídos dos carros, os feridos, entre os quais uma criança, foram estabilizados no local e transportados ao Hospital de Vila Real.

O comandante disse que a investigação do acidente está a cargo das autoridades policiais, pelo que não adiantou as circunstâncias em que terá ocorrido.

Estiveram envolvidos no socorro às vítimas 20 operacionais com o apoio de oito veículos das duas corporações de bombeiros voluntários de Vila Real (Cruz Branca e Cruz Verde), a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM e a PSP.