Segunda reativação na serra do Marão lavra com "grande intensidade"

O incêndio na serra do Marão, em Vila Real, dado como extinto na noite de domingo, sofreu esta segunda-feira uma segunda reativação e as chamas estão a ser combatidas por 111 homens, com 30 veículos e quatro meios aéreos.

O incêndio rural registou esta tarde uma nova reativação, "pelas 13.30 horas", em direção "ao alto da serra, onde estão as antenas", disse à agência Lusa o chefe da equipa da sala do Comando Distrital de Operações de Socorros (CDOS) de Vila Real, Carlos Sousa.

Segundo a mesma fonte, as chamas lavram com "grande intensidade", devido aos ventos fortes.

O fogo, que teve início na noite de sábado, foi dado como extinto às 21.25 horas de domingo.

Apesar de os operacionais terem ficado no local, houve uma primeira reativação antes das 9 horas, numa zona de "escarpa difícil para os meios chegarem", e, mais tarde, houve esta segunda reativação.

O incêndio deflagrou às 22.37 horas de sábado na freguesia de Campeã, no concelho de Vila Real.