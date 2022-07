Teatro de verão salta do palco para os jardins

Filandorra convidou estudantes, atores amadores e crianças para interpretar Shakespeare



"Está toda a gente aqui? Então vamos lá!" A cada pouco lá vem a pergunta. "A representação não continua se não responderem todos "siiiiim"". É o diretor artístico Filandorra - Teatro do Nordeste, David Carvalho, que os desafia. Porque a nova e 80ª produção "Sonho de Uma Noite de Verão", de William Shakespeare, resulta melhor com muita gente à volta, uma vez que a maior parte da ação decorre ao ar livre. Ninguém fica para trás. A toque de bombo, flauta e cordas a digressão de atores e público passa pelos vários momentos da peça encenada por David Carvalho. Estreou ontem, segunda feira, à noite, e repete esta terça-feira, com entrada gratuita. Um primeiro momento no palco do Teatro de Vila Real, às 21.30 horas, e a maior parte no Parque Corgo, um dos principais espaços verdes da cidade.

David Carvalho diz que "Sonho de Uma Noite de Verão" é das peças "mais perfeitas de Shakespeare". E por isso deu "enorme gozo ao encenador, aos atores, aos técnicos e cenógrafos". Tanto quando "estreá-la na região do interior Norte, num enquadramento muito bonito como é o Parque Corgo".

Para além dos profissionais da Filandorra, há no elenco de 19 personagens estudantes da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, atores amadores e crianças que com a sua "ingenuidade mágica" brilham no papel de fadas. David Carvalho salienta que é uma "experiência de criação intergeracional em que a troca e transmissão de conhecimentos de parte a parte contribui para a riqueza da performance".

Um dos amadores é o futuro psicólogo André Bragança, de 21 anos, natural de Aveiro. Fez um casting para entrar na peça e ficou. Porque "o teatro é uma paixão que surgiu muito antes da Psicologia", tão grande que "adorava mantê-la" na sua vida, a par da área em que se está a formar.

Depois de Vila Real, "Sonho de Uma Noite de Verão" tem sessões agendadas para Amarante, no próximo dia 29, no Claustro da Câmara de Amarante, na Praia Fluvial do Rio Teixeira, em Mesão Frio (6 de agosto) e nos jardins do Castelo de Montalegre (8 de agosto).

Uma história de amores trocados

Segundo o diretor da Filandorra, a comédia faz refletir sobre "o amor numa viagem ao encontro do reino de Oberon e Titânia, rei e rainha das fadas, e do alegre e travesso Robin". Trata-se, salienta, de "uma reflexão a partir da história dos amores trocados dos jovens Hérmia e Lisandro, Helena e Demétrio numa noite de magia e loucura acompanhados pelos rústicos artesãos na muito lamentosa história de Píramo e Tisbe". Acaba por ser "uma experiência diferente e enriquecedora num contacto direto com a performance teatral".