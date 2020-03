Transferidos 53 idosos de lar em Vila Real para unidade do hospital Trofa Saúde

Eduardo Pinto Hoje às 19:11 Facebook

Twitter

Partilhar

A unidade de Vila Real do hospital privado Trofa Saúde vai acolher 53 idosos do Lar de Nossa Senhora das Dores, que estão infetados com o novo coronavírus. Outros três utentes que testaram negativo vão ficar no Hospital de Vila Nova de Gaia. Os funcionários vão para casa cumprir isolamento profilático e descansar, após dias de angústia e grande esforço para manter a instituição a funcionar.

"Temos uma boa notícia". Visivelmente mais tranquilo que nos últimos dias, o presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos, abriu assim uma conferência de imprensa à porta do lar. "A boa notícia é que os idosos irão para o Hospital da Trofa".

O autarca colocou os louros no Serviço Nacional de Saúde, ao qual atribuiu o epíteto de "grande herói". A solução foi encontrada pelo Ministério da Saúde, através do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro do Agrupamento de Centros de Saúde do Douro, bem como os pelos ministérios da Segurança Social e da Defesa, entre outras instituições.

Rui Santos realçou que, "ainda bem, que nos últimos dois anos abriram, em Vila Real, dois hospitais privados". É para um deles, o da Trofa, que vão "53 idosos com Covid-19". A transferência vai ocorrer depois das 19 horas desta sexta-feira, após o jantar ainda no lar, naquela que o autarca já classificou como "a maior operação sanitária alguma vez realizada no concelho".

Três utentes saíram do lar durante a tarde, depois de terem testado negativo, e foram transportados, em duas ambulâncias dos bombeiros da Cruz Branca e da Cruz Verde de Vila Real, para o Hospital de Vila Nova de Gaia.

Depois de concluída a operação, os funcionários, "uns verdadeiros heróis que se mantiveram no seu posto até ao último momento", poderão ir para casa, onde "cumprirão isolamento profilático, descansar e recuperar", enfatizou Rui Santos, sublinhando ainda que as famílias dos utentes ficarão, também, "mais tranquilas".

A próxima etapa é a desinfeção das instalações do lar por militares do Exército português. A operação poderá começar este sábado, para permitir que, mais tarde, os utentes possam regressar.

Esta sexta-feira, 29 funcionários do lar que, por não estarem ao serviço, ainda não tinham sido testados, foram submetidos a testes por parte de uma equipa do INEM. São trabalhadores que estavam em casa, em quarentena, depois de no domingo passado ter sido conhecido o primeiro caso naquele lar, um dos utentes.

Rui Santos não faz qualquer previsão de quando poderão ser conhecidos os resultados. "Testes feitos pelo INEM são uma verdadeira incógnita. Inacreditavelmente, alguns demoraram mais de 25 horas, outros mais de 36 horas, pelo que não me atrevo a fazer prognósticos", disparou.

Os resultados da primeira vaga de testes, conhecidos terça-feira, revelaram 13 idosos e sete funcionários infetados pelo novo coronavírus. Os da segunda foram dados a conhecer em duas prestações. Quinta-feira à noite soube-se que mais 25 (de um total de 29) testes tinham dado positivo, e, esta sexta-feira de manhã, foi feito o balanço: 99 testes realizados, com 68 utentes e 20 funcionários com Covid-19.

O autarca revelou ainda que "se tudo correr bem", no próximo domingo vai começar a funcionar, na cidade, o segundo centro de testes à Covid-19. O primeiro é o laboratório do Hospital de Vila Real e o segundo é um centro que resulta de uma parceria entre o Município de Vila Real e a Administração Regional de Saúde.

Ficará localizado no Centro de Formação dos Bombeiros da Cruz Verde, perto do Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus. Segundo fonte da Câmara Municipal, "apenas poderão recorrer a este centro de testes as pessoas que para ele sejam encaminhadas, quer pela Linha Saúde 24, quer por indicação médica"